Procès Balkany : le tribunal rejette les demandes de renvoi, Isabelle Balkany sera jugée en son absence

Sous les flashs et devant les caméras, l'édile n'est pas passé inaperçu ce lundi dans l'enceinte de la cité judiciaire. C'est là , devant le tribunal correctionnel de Paris, que ce lundi 13 mai en début d'après-midi, s'est ouvert le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany en présence du maire LR de Levallois-Perret.





La poursuite du procès demeurait toutefois incertaine en l'absence de son épouse et première adjointe, hospitalisée depuis le 1er mai après avoir ingéré des médicaments.