Bernard Tapie a-t-il escroqué l'Etat ? La justice tranche mardi

La défense avait dénoncé la "thèse complotiste" de l'accusation, dont la base serait un "pacte implicite" conclu entre Nicolas Sarkozy, élu en 2007, et son soutien politique Bernard Tapie. Mais dans ce cas, les prévenus sont "victimes du fait que les juges n'ont pas pu s'en prendre à Nicolas Sarkozy", protégé alors par son immunité présidentielle, avait relevé l'un des avocats de Stéphane Richard, Pierre Cornut-Gentille. Parties civiles, l'Etat et le CDR ont demandé le paiement solidaire de 525 millions d'euros de dommages et intérêts pour réparer un "préjudice monumental". Ils réclament en outre respectivement un million et 500.000 euros au titre du préjudice moral.