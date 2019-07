Procès Tapie : relaxe générale pour l'homme d'affaires et les autres prévenus

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé ce mardi l'homme d'affaire Bernard Tapie des faits d'escroquerie et de détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage litigieux qui l'opposait au Crédit Lyonnais et qui lui avait accordé plus de 400 millions d'euros en 2008. L'arbitre Pierre Estoup et l'avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourne, sont également relaxés. Quant à Stéphane Richard, PDG d'Orange et ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, il est relaxé des faits de complicité d'escroquerie.