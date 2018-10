Procès Booba Vs Kaaris : la justice va trancher

Lors de l'audience de comparution immédiate, au lendemain de la bagarre générale, la justice avait envoyé tout ce petit monde en prison. Un clan à Fresnes, l'autre à Fleury-Merogis. Trois semaines plus tard, les deux clans avaient été libérés, chacun de leur côté et placés sous contrôle judiciaire, dans l'attente du procès qui s'est tenu le 6 septembre dernier. Un procès devant une salle comble, qui s'est étiré jusque tard dans la nuit. Si les forces de police, en nombre, avaient été prévues, les deux clans ont pourtant joué l'apaisement. L'un déclarant que "tout cela est grotesque" avant de s'excuser, l'autre s'excusant platement, si ces gestes ont pu choquer.





Au cours de l'audience, il fallait déterminer la responsabilité de chacun, dans cette affaire. On a cru que les vidéos surveillance pouvait aider à éclaircir cet imbroglio. Il n'en fut (presque) rien : le positionnement des caméras ne permettait pas d'affirmer clairement comment la rixe a éclaté. Quant aux vidéos postées sur les réseaux sociaux par les vacanciers, elles n'ont pas aidé non plus et n'ont été flatteuses pour personne. On y voyait Booba, flacon de parfum en main, frapper un proche de Kaaris qui lui, caché derrière un rayon de la boutique duty-free, jetait des objets sur un proche de Booba.