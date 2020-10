Procès : Claude Hermant ne "comprend pas comment les attentats de janvier 2015 n'ont pu être arrêtés"

Parti à 5h30 de Belgique en voiture, coincé dans les bouchons à 10 kilomètres de Paris, Claude Hermant est arrivé tout essoufflé avec 1h15 de retard à l'audience. Le président Régis de Jorna lui fait remarquer tout de suite que c'est inadmissible, avant de l'interroger, sans le laisser déposer spontanément : "Ça vous fait quoi d'être devant cette cour d'assises en sachant que vous avez eu entre les mains des armes qui ont servi à tuer?"

Crâne rasé, barbe poivre et sel dépassant du masque, costaud, l'homme vêtu d'un t-shirt gris, d'un treillis vert et de baskets déclare sans attendre : "Il n'y a pas une nuit sans que j'y pense. C'est un énorme loupé. Ces armes étaient facilement tracées, les services de police étaient dessus. Je ne comprends pas comment ces attentats n'ont pas pu être arrêtés".

Le témoin, né en 1963, affirme qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé les 8 et 9 janvier 2015 à Montrouge et à Paris. Ancien militaire et ex-indicateur pour les douanes et la gendarmerie un temps, présenté parfois comme une figure de l'extrême droite (ce qu'il conteste), Claude Hermant est accusé d'avoir acheté à une société slovaque huit des armes retrouvées à l'Hyper Cacher et dans l'appartement conspiratif d'Amedy Coulibaly, dont les fusils d'assaut et des pistolets automatiques Tokarev.

Achetées démilitarisées, ces armes ont ensuite été remises en état de marche, avant d'être revendues et transmises au terroriste. Plusieurs des accusés au procès sont soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires entre le Lillois et Amedy Coulibaly mais tous contestent.