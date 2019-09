Procès d'un chauffard récidiviste à Laon : le combat de Nadia Karmel, qui a perdu deux enfants

SECURITE ROUTIERE - Un chauffard avait tué deux enfants en avril 2018, dans l'Aisne. Il risque sept ans de prison et une annulation de permis de conduire pour cinq ans. Son permis avait déjà été suspendu pour excès de vitesse.

Près d'un an et demi après les faits, le procès d'un chauffard de Laon, qui avait tué deux petites filles et blessé un nourrisson sur une route départementale de l'Aisne, se tient devant le tribunal correctionnel de Laon. Le prévenu, poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires, encourt cinq ans de prison, 75.000 euros d'amende, assortis d'une annulation de permis de conduire et d'une interdiction de le passer pendant cinq ans.