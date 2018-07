Procès d’un cyberharceleur de l'ex actrice porno Nikita Bellucci : ce n’est pas grave, "c’est sur internet"

La présidente : "Mais pourquoi vous écrivez tout cela à une personne que nous ne connaissez même pas ?"





"Je ne sais pas… Tout est parti d’un commentaire à l’un de ses tweets."





"Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez ? De quel droit vous lui dites cela ?"





(silence) "Je ne sais pas. (…) Il y a d’autres choses qu’elle a faites aussi, en affichant ma photo sur Internet. Elle a dit que j’étais un détraqué."





" Et alors, ça vous choque, le mot détraqué ?"





" Mais c’est la maladie qui parlait, c’était pas moi !"





" Et pourtant, les psychiatres le disent : oui vous êtes impulsif, intolérant à la frustration, mais vous êtes responsable de vos actes, monsieur. "





Du côté de la défense, Maître Souraya demande à son client, dans une tentative de faire avancer les débats : "Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la maladie. Comprenez-vous que vos propos sont graves et violents ?" Peine perdue. Le prévenu : "Non, j’ai pas compris ça, non. Parce que c’était sur internet." Dans la salle, tout le monde à part lui semble comprendre qu’il s’enfonce. "Je n’aurais pas dû poser cette question, c’était un fiasco", reconnaîtra plus tard, en pleine plaidoirie, l’avocate du prévenu, réprimant un rire.





Le procureur, lui non plus, n’est pas convaincu par les explications du trentenaire. " Certes, vous avez une haine des gens sur lesquels vous fantasmez, vous devez être suivi pour cela. Mais ce n’est pas la maladie qui parle. Par votre comportement, vous niez la liberté de la femme. Pour vous, la femme est un objet et Internet, une zone de non-droit et de toute-puissance." Un sentiment d’impunité auquel le magistrat souhaite mettre un point d’arrêt en requérant neuf mois de prison ferme. Le tribunal s’en tient à trois, assortissant cette peine d’une obligation de soins et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime. A l’énoncé de la sentence, le père du prévenu, assis dans le public, lance un "non" sonore. Son fils se laisse passer les menottes, impassible, pendant que la présidente lui dit, presque avec douceur : "On estime que vous n’avez pas compris la gravité de vos propos. Vous allez réfléchir quelques mois." Pour l’heure, l’avocate de la défense n’a pas indiqué à LCI si ses clients comptaient faire appel.