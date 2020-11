Procès Daval : "Désolé pour tout", l'accusé se voit souhaiter un "bon séjour en prison"

En fin de matinée, la maman d'Alexia a tenté d'obtenir des explications sur le meurtre de sa fille, que son ex-gendre n'a eu de cesse de qualifier de "dispute" qui a dégénéré, ce 27 octobre 2017. "Je suis désolé pour tout", a répété l'homme aujourd'hui âgé de 36 ans à celle qui fut sa belle-mère. "C’est tout ? Je suis désolé, c’est si peu. J’attends mieux Jonathann, s’il te plaît", a imploré Isabelle Fouillot, en vain. L'accusé lui a cette fois rétorqué qu'il ne pouvait "rien dire de plus". Une réponse sans signification pour elle, face à laquelle la sexagénaire endeuillée a conclu ce bref échange :" Tu peux rien dire de plus, tant pis, je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu."

"Non", a catégoriquement répondu Jonathann Daval qui avait reconnu jeudi pour la première fois avoir volontairement "donné la mort" à son épouse "pour qu'elle se taise" en l'étranglant à l'issue d'une dispute. "C'est une dispute Isabelle, faut le croire, c’est une dispute. (...) J'ai perdu pied. Tout est ressorti en moi, toutes ces années de colère, que j'ai emmagasinées, ces reproches", a-t-il tenté d'expliquer. "On s'aimait."

Très éprouvé par l'échange avec son ancienne belle-mère, qu'il appelait "maman", Jonathann Daval a admis ses "responsabilités" dans la situation du couple. Il a confié ne pas avoir "compris tous les messages" d'Alexia qui essayait de "le faire réagir" et de le "ramener vers elle", selon ses proches.

"Elle s’est tue à jamais, Alexia", a poursuivi Isabelle Fouillot. "Je n'entendrai plus son rire, elle ne connaîtra jamais sa nièce, Tessa, qui a 11 mois, elle ne verra plus son neveu James..." "Quel gâchis. Tu as détruit Alexia et tu nous as détruits aussi", a-t-elle lâché avant de regagner sa place dans la salle.