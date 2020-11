À son procès, Jonathann Daval admet pour la première fois avoir voulu "donner la mort" à Alexia

Au cours d'une suspension d'audience, avant que les questions ne reprennent, Me Schwerdorffer, l'un des avocats de Jonathann Daval, a estimé que son client avait "expliqué au mieux de ce qu'il pouvait faire ce qu'il s'était passé".

"Il a essayé de tout dire. Je crois qu'il a tout dit. Maintenant, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. On veut une vérité qui existe ou qui n'existe pas. Il n'en a pas d'autre. Il reconnaît les faits, il a reconnu, si je l'ai bien entendu, l'intention homicide. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? On veut la vérité ou on veut une histoire ?"