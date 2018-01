Procès de Bendaoud : après le "Jawad Comedy club", l'échange poignant avec Bilal, victime du 13 novembre

Au début de son audition, un autre Patrick, qui a perdu sa fille au Bataclan, a tenu à exprimer sa colère depuis le début du procès. "J’ai été outré lors des débats des rires qu’ont suscité à certains moments les déclarations des prévenus. Moi cela ne me fait pas rire du tout, a-t-il dit. Je suis ici pour suivre les débats dans un procès des complices de l’assassinat de ma fille et je ne suis pas ici ni en représentation ni au spectacle. Croyez-moi, je me serais bien passé de toute cette situation et j’aurais très largement aimé passer ces moments en compagnie de ma fille". Nathalie travaillait à la lumière dans la salle de concert du 11e arrondissement le soir du 13 novembre...





"Bendaoud a réussi à transformer le tribunal en comédie de boulevard en faisant son show, le 'Jawad comedy club' comme j'ai pu le lire dans la presse... Moi il ne me fait pas rire du tout bien au contraire", a ajouté ce papa furieux. Pour lui, Jawad Bendaoud, "fait partie de toute une organisation".





"Il a ruiné ma vie et celle de ma famille", a déclaré Patrick avant d’ajouter : "J’ai l’intime conviction que si ces trois-là ne sont pas les auteurs, ils sont des complices actifs et ils étaient bien au courant de ce qu’ils faisaient. Jawad Bendaoud l’a dit au tribunal, il n’est pas question de lui mettre 130 morts sur le dos dont ma fille, mais Il est certain qu’il a logé des terroristes en toute connaissance de cause".