Gilets jaunes : l’ancien boxeur Christophe Dettinger jugé mercredi pour l’agression de deux gendarmes à Paris

Pour le procès de mercredi, Karine Dettinger a posté une consigne sur Facebook, demandant à ce que personne n'arbore un gilet jaune devant le tribunal. L'affaire de l'ancien boxeur avait suscité un cagnotte de soutien, finalement bloquée après l'ouverture d'une enquête. La compagne de Dettinger a indiqué que le salaire du mis en cause, agent municipal, avait été bloqué entre le 7 et le 13 janvier.





Et de conclure : "Christophe est responsable de ses actes, il assume. Maintenant il faut que ce soit à la hauteur de ses gestes. Alexandre Benalla a tapé sur des citoyens français et il dort chez lui. Mon mari il est en prison, et il n’a pas place en prison [...] Il y a deux poids deux mesures". Selon Karine Dettinger, "Christophe a fait sa demande pour être gendarme réserviste en mars 2018. On lui a renvoyé un mail disant qu’il fallait qu’il se représente en janvier 2019". Avant cela, Christophe Dettinger devra être jugé.