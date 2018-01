Procès de Jawad Bendaoud : "Hasna, elle m'a pris pour un con", déclare le prévenu Mohamed Soumah

Veste sombre, survêtement de l’Inter de Milan, debout derrière la vitre du box, Mohamed Soumah, peu après le début de son interrogatoire par la présidente Isabelle Prévost-Desprez, a tenu à présenter ses "condoléances" et a demandé "pardon aux familles des victimes et aux victimes" des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts. "Indirectement, sans le savoir, c'est un peu ma faute. J'étais pas au courant mais ça reste de ma faute", concède-t-il avant de revenir sur son parcours.





Il explique ainsi avoir été de foyer en foyer, comme ses frères et sœurs, être devenu musulman pratiquant à l’âge de 13 ans et avoir arrêté l’école en 4e, "à cause de souci avec la justice, notamment". "J’ai commis des délits, j’ai fait des braquages. J’ai jamais fait de formation, je voulais faire plomberie ou climatisation. Pour la plomberie, fallait être fort en maths, mais moi, je suis nul". Il commence finalement une formation en prison, qu’il arrête du jour au lendemain. "Je me suis évadé", confie-t-il.





Devenu dealer dans 93, il connaît Hasna Aït-Boulahcen depuis peu, selon lui, quand celle-ci lui demande de lui trouver un hébergement pour plusieurs personnes. "Hasna me demande si j’ai pas un squat. J’ai dit non. Je la vois, elle pleure. Je lui dis : 'Pourquoi tu pleures' ? Je lui ai dit que je connaissais un mec qui pouvait avoir ça, j’ai pensé à Bendaoud", dit Mohamed Soumah à la présidente. Bendaoud, il le connaît depuis 2011, quand les deux étaient en détention à Val-de-Reuil (Eure). Les deux hommes font du trafic de stup’ ensemble depuis.