Procès de Jawad Bendaoud : pour les victimes du 13 novembre, "ce sera un début pour comprendre ce qu’il s’est passé"

LCI : Jawad Bendaoud avait été mis en examen dans un premier temps pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", et devait comparaître devant une cour d'assises. Les faits ont depuis été requalifiés depuis en "recel de malfaiteurs". Regrettez-vous cette requalification ?

Me Samia Maktouf : Bien entendu que je la regrette, car ce sont des personnes dangereuses, qui pensaient que ce qu’elles faisaient était tout à fait normal. Deux des trois prévenus, Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah sont en situation de récidive légale, il faut le rappeler. Toutefois, en tant qu’avocate, en tant que juriste, je comprends à la lecture du dossier, à l’issue d’une longue instruction menée par les juges, que l’élément intentionnel n’ait pas pu être dégagé et qu’on s’est contenté d’appliquer l’article 434-6 du code de procédure pénal, à savoir "recel de malfaiteurs terroristes" parce que il y a eu une aide qui a consisté à offrir un logement et de permettre à des terroristes de se soustraire aux autorités publiques. "L’association de malfaiteurs terroriste" n’a pas été retenue, le procès n’aura pas lieu devant une cour d’assises, et la peine encourue n’est plus dès lors de 30 ans mais de trois ans, multipliée par deux puisqu’en situation de récidive légale.





LCI : On parle du procès de Jawad Bendaoud, mais comme vous le rappelez, deux autres hommes sont jugés à ses côtés, Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen…

Me Samia Maktouf : Il est essentiel de le rappeler. Car Mohamed Soumah est au même niveau que Jawad Bendaoud, voire plus impliqué. Mohamed Soumah a permis la rencontre entre Hasna Aït-Boulahcen et Jawad Bendaoud. Hasna Aït-Boulahcen a fait part à Mohamed Soumah de l’arrivée de ce cousin, de son parcours, de ses actions terroristes… Il m’est difficile de croire que Soumah ne connaissait pas l’identité des terroristes. Maintenant se pose la question de savoir si Soumah connaissait le projet d’Abaaoud, c’est ce que l’instruction n’a pas réussi à établir.





LCI : Jawad Bendaoud a comparu à plusieurs reprises en 2017, dans d’autres affaires. Il a été exclu à plusieurs reprises de la salle d’audience après avoir vivement exprimé son mécontentement. Redoutez-vous ce genre d’incidents ?

Me Samia Maktouf : Jawad Bendaoud est un caïd confirmé, qui a été condamné à maintes reprises, notamment en 2008 pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». C’est quelqu’un de colérique, qui a tendance à se mettre en scène très facilement, qui s’exhibe facilement. Je fais confiance à madame la Présidente pour faire respecter la sérénité des débats au cours de ces trois semaines. Ce respect est nécessaire aux parties civiles mais aussi à la mémoire des victimes qui ont perdu la vie.