Procès de Jean-Luc Mélenchon : de quoi est-il accusé ?

Dans sa chronique "Les indispensables", Fabien Crombé s'est intéressé ce jeudi 19 septembre 2019 au procès du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon comparaît depuis ce jeudi matin avec cinq autres membres du parti pour avoir perturbé la perquisition du siège de la France insoumise le 16 octobre 2018. Tous comparaissent pour rébellion, provocation, et actes d'intimidation envers l'autorité judiciaire. Le parquet de Paris a porté plainte, suivi par onze enquêteurs et magistrats présents lors de la perquisition. Alors, que risquent-ils ?



