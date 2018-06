Procès de l'agression d'un couple juif à Créteil : Jonathan, l'une des deux victimes "espère que la justice sera très sévère"

Dès mardi, deux hommes, âgés de 19 et 22 ans à l’époque et originaire du Val-de-Marne, rapidement interpellés à l’époque, vont devoir répondre des faits. Un troisième individu est toujours en fuite. Les deux premiers nient les accusations d’actes et propos antisémites qu’ils attribuent au complice qui sera manquant lors du procès. Une qualification qui avait initialement été écartée par le parquet avant d’être finalement rétablie. Des "revirements successifs" qui "démontrent la fragilité" d'un dossier "construit médiatiquement" et "instrumentalisé politiquement", avait dénoncé Me Marie Dosé, qui défend l'un des accusés. "Ce crime n'est pas compréhensible sans la dimension antisémite", juge Me Patrick Klugman, l'un des avocats des victimes.





L’un des deux accusés présents devra aussi répondre de viol, mais il nie les faits. Le verdict est attendu le 6 juillet.