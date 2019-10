Procès de l'attentat raté de Notre-Dame : Sarah Hervouët, radicalisée dès l'adolescence

PORTRAIT - En marge du procès des protagonistes (Inès Madani et Ornella Gilligmann) de l'attentat raté de Notre-Dame, c'est toute la vie de Sarah Hervouët, mise en contact avec Inès Madani, qui a été passée au crible. Récit d'une radicalisation rapide et précoce.

"Ce n'est pas le genre de choses qu'elle aurait faites sans avoir été influencée", affirme sa sœur, vêtue d'une veste de tailleur noire, avec un chemisier blanc. La jeune femme, gérante de restaurant, a les yeux clairs, les cheveux blonds foncés, raides. Son père a adopté Sarah Hervouët, brune avec la peau foncée, dont le père biologique est marocain. Toutes les deux, très proches, ont grandi avec leur mère. Une question d'identité qui la poursuivra toujours, raison pour laquelle, à l'adolescence, les deux sœurs ont recherché le père biologique et ont fini par le trouver. "C'était son portrait craché!", se souvient la jeune femme. Lors de la première rencontre, Sarah "avait des étoiles dans les yeux", mais trois mois plus tard, cet homme disparaissait à nouveau.

En 2014, elle se convertit à l'islam après avoir passé une année difficile chez son père adoptif installé au Gabon. Elle s'est radicalisée en quelques mois dans le sud de la France. Elle entre en contact sur internet avec des jihadistes de l'Etat islamique qui lui "retournent le cerveau". Sa sœur met en cause de "mauvaises fréquentations". "Elle n'a pas lu le Coran, elle est devenue extrémiste (…) Avec l'étendue des dégâts de la vie de ma sœur, le manque de père, de stabilité, elle s'est mise à croire que partir en Syrie, c'était ce qu'il fallait faire", raconte sa sœur. "Un soir, je rentre à la maison et je vois qu'elle n'est plus là", se souvient-elle. Elle était partie pour rejoindre l'EI mais est stoppée en Turquie.

La mère de Sarah Hervouët contacte la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui l'aura dès lors dans le viseur. "Elle s'est mise à porter le voile intégral. (...) Moi, je suis partie au Canada en juin 2016", raconte la sœur de l'accusée. Trois mois plus tard, sa mère lui téléphone: Sarah "a fait quelque chose de grave. Elle est incarcérée". "On ne peut pas imaginer que ça puisse aller aussi loin", raconte la mère de Sarah Hervouët à la barre. "Je me battrai pour toi jusqu'au bout", lance-t-elle à sa fille dans le box. Les deux sœurs se sont dit au revoir en larmes, en s'envoyant des baisers : "Même si ça met vingt ans, on se retrouvera", lui promet Sarah Hervouët.