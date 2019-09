Procès de l'incident du Cuba Libre à Rouen : les pompiers racontent leur intervention dans la "souricière"

"L'air n'était pas respirable, y compris à ras du sol, a ajouté devant le tribunal correctionnel de Rouen Anthony Le Corre. Il y avait entre huit et neuf corps dans le fumoir. Les victimes ont décidé de se retrouver toutes ensemble là pour tenter une survie." Devant Nacer et Amirouche Boutrif, les deux ex-gérants du bar jugés depuis lundi pour "avoir involontairement causé la mort" de 14 personnes, mortes asphyxiées, et involontairement blessé cinq autres grièvement, Cédric Le Borgne a parlé d’un feu de faible ampleur. Mais celui-ci était accompagné d'une "fumée très épaisse et opaque au sous-sol" générée notamment par la combustion de plaques de mousse en polyuréthane extrêmement inflammable et fumigène. Des plaques de mousse qui ne doivent pas être utilisées "dans un sous-sol recevant du public".