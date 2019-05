Procès de Patrick et Isabelle Balkany : blanchiment de fraude fiscale et corruption au menu du second volet

Procès Balkany, acte II. Après une première semaine consacrée uniquement au délit de fraude fiscale, le procès du maire de Levallois et de son épouse - et première adjointe - reprend lundi 20 mai à Paris, pour examiner le reste des charges. Ce sont pas moins de cinq semaines qui seront consacrées aux accusations de blanchiment et de corruption, plus lourdes et bien plus complexes. En raison de subtilités juridiques, notamment concernant l'utilisation de certaines preuves, le tribunal correctionnel a décidé d'examiner ces deux dossiers l'un après l'autre. En plus du couple, quatre autres prévenus seront entendus dans ce second volet du procès.