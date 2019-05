Villas à Saint-Martin, propriété de Giverny, riad à Marrakech... le couple Balkany devant les juges

Dans leur ordonnance de renvoi, consultée par LCI, les juges expliquent que "deux questions ont guidé leurs investigations : quelle est l’étendue du patrimoine des époux Balkany et comment ces avoirs ont été financés ?". Selon leur déclaration, "les époux Balkany ont dans un premier temps apporté des dénégations systématiques" assurant notamment qu'ils n'étaient que locataires de leurs propriétés à Saint-Martin et à Marrakech. "Cependant, face aux éléments recueillis au cours de l’instruction, ils ont tous deux progressivement reconnu avoir acquis les deux villas de Saint-Martin grâce à des héritages non déclarés. Par contre, ils contestent toujours être les véritables propriétaires de la propriété de Marrakech – dont ils ont pourtant l’usage exclusif avec leur fils Alexandre", détaillent les juges.





Plus problématique encore : les juges d'instruction assurent que "les époux Balkany, dans le souci de ne pas apparaître comme les véritables propriétaires, ont progressivement mis en place des montages de plus en plus sophistiqués". Ainsi, le couple aurait ainsi mis au point des stratagèmes de sociétés-écrans basées au Liechtenstein, au Panama ou aux Seychelles, financées par des comptes en Suisse ou à Singapour, destinés à brouiller la piste des réels ayants droit économiques. Il est aussi reproché aux époux d’avoir sous-évalué leur propriété de Giverny, la seule déclarée. Depuis, "l’ensemble des biens identifiés en la possession de Patrick et Isabelle Balkany ont été saisis", certifie l'ordonnance de renvoi.