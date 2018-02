Procès de Salah Abdeslam : quelle est cette fusillade pour laquelle il est jugé en Belgique ?

Le seul survivant des terroristes qui ont attaqué Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 comparaît ce lundi devant la justice, mais pour une autre affaire et dans un autre pays. Le procès de Salah Abdeslam doit en effet débuter en effet à Bruxelles, où l'accusé comparaît – avec un complice - pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers le 15 mars 2016, trois jours avant son arrestation.





Une fusillade à laquelle ne s'attendaient pas les huit enquêteurs qui, ce jour-là vers 14h, arrivent à Forest. Ils se rendent alors dans cette commune de la capitale belge pour une perquisition de routine, à la recherche d'anciennes planques utilisées par les terroristes lors de la préparation des attaques du 13-Novembre. A l'époque, Salah Abdeslam, connu pour être buveur et fêtard, est recherché depuis le 14 novembre 2015 pour son rôle présumé dans les attentats de Paris et de Saint-Denis. Son portrait est diffusé en boucle dans toute l'Europe. Après avoir défoncé la serrure à coup de béliers, les policiers découvrent une pièce quasiment vide. Mais, soudain, un homme surgit dans l'embrasure d'une porte, et leur tire dessus.