Procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher : qui sont les 14 personnes qui vont être jugées ?

Trois jours d'horreur, 17 morts et un pays marqué à jamais. Du 2 septembre au 10 novembre prochains se tiendra devant les assises spéciales de Paris le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hyper Cacher survenus entre les 7 et 9 janvier 2015.

Ce procès qui devait initialement avoir lieu du 4 mai au 10 juillet avait finalement été décalé fin mars, le président de la Cour d'assises estimant alors qu'il n'était pas envisageable de le maintenir "dans des conditions sanitaires suffisamment satisfaisantes" en raison du coronavirus. Parce que présentant "un intérêt pour la constitution des archives historiques de la justice", selon une ordonnance rendue le 30 juin 2020 par Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d’appel de Paris, ce procès fera l'objet d'une captation vidéo.

C'est à l'automne et sous l'oeil d'une caméra, que quatorze suspects doivent comparaître devant cette cour d'assises spéciale qui siègera, pour des raisons logistiques, au nouveau tribunal de Paris, porte de Clichy, et non, comme à l'accoutumée, dans le palais de justice de l'île de la Cité. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, de soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des attaques qui ont visé la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le supermarché parisien Hyper Cacher.