Procès des attentats de janvier 2015 : "Ici, rue Nicolas Appert, on n'oubliera jamais"

Christine, 50 ans, a emménagé dans le quartier juste avant les attentats. Elle était elle aussi chez elle quand les terroristes ont tiré à la Kalachnikov dans la rue et dans les locaux du journal. "Ici, rue Nicolas Appert, allée Verte, et dans toutes les rues avoisinantes, on n'oubliera jamais. Au début, je me suis dit que je pouvais pas rester habiter là, que c'était trop horrible. Puis finalement, j'ai décidé que déménager, jamais ! Je me suis remise, avec le temps. Je ne voulais pas donner raison aux terroristes".

Bruno, lui, a vu un post sur Facebook évoquant la tenue du procès historique des attentats. "Je vais suivre l'audience autant que je peux, à distance, si les médias couvrent. Les Kouachi, Coulibaly ne sont plus là, mais leurs complices vont être jugés. Il faut que ces personnes soient punies pour leurs actes. Elles ont fait trop de mal".