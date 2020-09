Procès des attentats de janvier 2015 : sur la piste des armes de Coulibaly

Pendant près de 3 heures, le matricule 347371 a tenté d'expliquer comment six armes - pistolets et fusil d'assaut - provenant du Nord de la France s'étaient retrouvées entre les mains d'Amedy Coulibaly. Ces armes ont été retrouvées dans l'Hyper Cacher, et dans l'appartement conspiratif de Gentilly loué par le terroriste du 4 au 11 janvier 2015. Plusieurs des accusés sont soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires avec un certain Claude Hermant pour les récupérer et les rapporter en France. Le nom de cet homme est déjà bien connu de la justice....

Figure de l'extrême droite identitaire lilloise et ancien indicateur des douanes et des gendarmes, ce dernier a été condamné une première fois en 2017 pour trafic d'armes en bande organisée, dont certaines ont servi lors de l'attentat de l'Hyper Cacher, et à 8 ans de prison en appel en février 2019. "Les 8 armes d'Amedy Coulibaly retrouvées à l'Hyper Cacher et à Gentilly proviennent d'un lot d'armes d'origine slovaque qui sont vendues à diverses personnes via Internet. Au départ, elles sont démilitarisées et en vente libre en Slovaquie, mais pas en France. Claude Hermant les remilitarise avant de les revendre", a résumé le président, rappelant que ce dernier a été jugé et condamné pour ces faits.

Depuis lundi, les enquêteurs qui se succèdent à la barre ont expliqué que deux des accusés, Saïd Maklhouf et Amar Ramdani, avaient fait six déplacements dans le Nord et que ces derniers n'étaient "pas habituels avec leurs démarches d'escroquerie de voitures". Pour les policiers, c'est certain, ces déplacements, tracés grâce à la téléphonie, avaient pour but d'aller chercher les armes d'Amedy Coulibaly dans le Nord.

Les accusés contestent et expliquent avoir fait ces déplacements pour soit aller à l'aéroport, soit remettre des vêtements à un détenu, soit voir des prostituées. "Ça fait un peu loin, a ironisé mardi l'avocat général. Des prostituées, il y en à Paris." Un autre accusé, Mohamed Amine Fares, est soupçonné d'avoir lui joué les intermédiaires avec le Nord.