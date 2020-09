Procès des attentats de janvier 2015 à Paris : les souvenirs douloureux du maire du 11e

Il était environ 11h40, le 7 janvier 2015, quand il a été alerté. Ce jour-là, François Vauglin, maire PS du 11e arrondissement de Paris depuis le mois d'avril précédent, était à l'Hôtel de Ville. "J'étais dans la salle des fêtes aux vœux de la maire de Paris quand j'ai appris qu'il se passait quelque chose de grave. Un conseiller d'Anne Hidalgo est venu me voir en me disant qu'il y avait une alerte sur les réseaux sociaux, évoquant des coups de feu rue Nicolas Appert. Juste après, j'ai vu qu'il y avait de l'agitation du côté du préfet de police de Paris qui était lui aussi présent, et de la maire de Paris qui venait d'être alertée par son directeur de cabinet".

Les vœux d'Anne Hidalgo, qui touchaient à leur fin, sont alors écourtés. François Vauglin file rue Nicolas Appert. Dans la voiture, on l'informe par téléphone qu'il y a eu "une fusillade, un attentat, des morts". "Quand je suis arrivé, il y avait des pompiers et des policiers partout, des gens en pleurs. François Hollande (alors président de la République), Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve, (alors ministre de l'Intérieur), François Molins (alors procureur de la République) sont tous arrivés. Un périmètre de sécurité avait été mis en place. Dans le petit théâtre de la Bastille, en face, les familles des victimes, tout juste alertées, étaient rassemblées. Je me souviens de Patrick Pelloux sortant de l'immeuble… Cette scène était hors norme, comme l'ambiance, impossible à décrire".