Procès des attentats de janvier 2015 : amnésie, mensonges et "pression" à la barre

La première est l'ex-belle-sœur de l'accusé Mohamed Fares qui encourt 20 ans de prison pour notamment pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle". La seconde est son ancienne compagne, avec qui il a été marié religieusement. Toutes deux appelées à témoigner, elles avaient, dans un premier temps, refusé de se présenter et la cour a dû délivrer un mandat pour les faire venir tout à tour ce jeudi au procès des attentats de janvier 2015.

"Je ne sais pas", "je ne sais plus", "j'ai pas dit ça"... Ces réponses sont, depuis quelques jours, des leitmotivs dans la bouche de certains témoins appelés à la barre. Ce jeudi, Amel B. et sa sœur Chahinaze B. n'ont pas fait exception à ce qui pourrait presque apparaître comme une nouvelle règle.

"Tout d'abord on est content que vous soyez venue, un petit peu par la force", commence par relever le président, Régis de Jorna, président de la cour d'assises spéciale. "Votre témoignage est important." Une entrée en matière à laquelle Amel B., première à témoigner, vêtue de noir et foulard beige sur la tête, lui répond : "J'ai rien à dire, je suis venue parce qu'on m'a dit de venir." Peu coopérative, la femme intéresse cependant grandement la cour. Son ADN a en effet été retrouvé sur une arme de Coulibaly, un pistolet Tokarev TT33.

"On vous a dit que si votre ADN a été retrouvé sur cette arme, c'est parce que vous l'aviez touché", rappelle le président au témoin. "Non", rétorque-t-elle d'office. "C'est pas ce qu'on m'a dit, on m'a dit que ça pouvait être des postillons..." "Comment votre ADN s'est retrouvé sur cette arme?", tente alors le président. "Je sais pas", embraye Amel B..

Aux enquêteurs qui l'ont interrogé le 4 juillet 2017, Amel B. avait déclaré ne pas savoir qui était Amedy Coulibaly. "Oui c'est vrai, la télé ne me préoccupait pas", justifie-t-elle aujourd'hui. De quoi provoquer l'étonnement du magistrat : "Et Charlie Hebdo, ça vous disait quelque chose ?" Et la témoin de répondre : "J'en avais entendu parler mais je savais pas c'était quoi."