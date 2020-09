Procès des attentats de janvier 2015 : après l'attaque rue Appert, "une ambiance encore plus lourde"

Le parvis était par ailleurs accessible que d'un côté et toute l'esplanade devant le tribunal désertée, à l'exception des gendarmes qui en assurent la sécurité. "Le tribunal est surveillé en temps normal, avec ce procès et les nouvelles publications des caricatures, il l'était encore plus. Il l'est devenu plus encore avec les menaces d'Aqpa du 10 septembre, et bien sûr plus encore depuis l'attaque de vendredi. Bien évidemment, le détail du dispositif comme des effectifs en tenue ou en civil ne sera pas communiqué", explique une source policière à LCI