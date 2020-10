Procès des attentats de janvier : "Moi, j'ai connu Dolly, pas Coulibaly"

Son "intelligence" a été soulignée plusieurs fois à l'audience. Mince, musclé, cheveux courts et bien coupés, pull noir près du corps, Amar Ramdani a répondu dans la matinée aux nombreuses questions qui lui ont été posées à l'occasion de son interrogatoire. L'accusé, aujourd'hui âgé de 39 ans, encourt 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle. Il lui est reproché d'avoir, en 2014 et début 2015, fourni un soutien logistique à Amedy Coulibaly en recherchant notamment des armes et en lui fournissant un soutien financier. Amar Ramdani a eu des contacts physiques et téléphoniques très fréquents (via l'une de ses 31 lignes) avec Amedy Coulibaly jusqu'au 6 janvier 2015, et a également été en contact avec les accusés Mohamed-Amine Fares, Saïd Makhlouf, et Nezar Mickael Pastor Alwatik.

"Coulibaly, je l'ai connu en prison. L'année exacte, je saurais pas vous dire. On était dans des ailes opposées. Lui n'était pas en promenade avec moi. Quand j'ai changé de bâtiment, j'ai travaillé à la buanderie. Il est venu après, on a travaillé ensemble", se souvient le trentenaire. Devenus amis, Ramdani sorti en 2013, et Coulibaly en 2014, resteront en contact.

Comme ses prédécesseurs à la barre, Ramdani dessine un Amedy Coulibaly loin de l'image du terroriste antisémite. "C'était quelqu'un de serviable, sympa et passif. Il était intelligent. Tuer en tirant dans le dos, ça ne lui ressemble pas. L'Hyper Cacher, ça ne lui ressemble pas. Tirer dans le dos de quelqu'un, c'est des trucs de lâches. Ces actes étaient pas en adéquation avec la personne que j'ai connue, Dolly. Moi j'ai connu Dolly (surnom de Coulibaly) pas Coulibaly". La cible, des clients de l'Hyper Cacher, le surprend tout autant, assure-t-il en convoquant les souvenirs de leurs discussions : "Les juifs, l'antisémitisme, on en parlait pas. Il n'a jamais dit qu'il voulait s'attaquer à des juifs ou à une policière. Même la vidéo de revendication, ça ne lui ressemble pas".