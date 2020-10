Procès des attentats de janvier 2015 : des avocats de la partie civile demandent l'audition de Bernard Cazeneuve

C'est pour répondre aux questions de plusieurs parties civiles que la demande a été formulée. Ce jeudi, alors que l'audience touchait à sa fin et qu'il était question des armes et du volet lillois depuis deux jours, Me Antoine Comte, a pris la parole pour s'adresser à la cour. "La demande que je soumets est portée par l'ensemble des parties civiles que je représente : Mme Verlhac, Mme Honoré, et Mr Pelloux, depuis le début de ces débats".

Il poursuit : "Ces parties civiles ont eu l'impression qu'une série de questions restaient dans l'ombre, que des lambeaux d'histoire ont été oubliés. Ces lambeaux d'histoire, si je prends les mots de Philippe Lançon, tournent autour de deux questions centrales : les prémices de l'attentat et les conditions de la protection levée de Charlie Hebdo. Ces questions amènent mes clients à demander à votre juridiction de procéder à l'audition d'un politique. Celui qui me vient à l'esprit est le ministre de l'Intérieur, je veux parler de Bernard Cazeneuve".

L'avocat et ses clients formulent cette demande "pour que l'on comprenne notamment les choses qui ont manqué en janvier 2015". "Je n'ignore pas qu'une enquête parlementaire s'est déroulée sur ces questions. La vérité devant votre juridiction peut être différente", estime l'avocat. Me Szwarc, avocate de la partie civile et Me Barré , avocate de Maryse Wolinski, s'associent à cette demande précisant que leurs clients se "posent eux aussi beaucoup de questions".