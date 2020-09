Éric Dupond-Moretti souhaite que la justice soit "totalement filmée et diffusée"

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a répondu aux questions de plusieurs lecteurs du Parisien, dans un entretien publié ce dimanche 27 septembre lors duquel il s'est déclaré favorable au fait de filmer tous les procès : "Je suis pour que la justice soit désormais totalement filmée et diffusée, a-t-il déclaré lors de son entrevue, souhaitant rendre les débats publics, s'inscrivant ainsi dans le sillage de son modèle Robert Badinter qui, 35 ans plus tôt, alors garde des Sceaux, avait porté cette loi.

La captation de ces procès consiste à montrer la complexité et faciliter la compréhension des décisions de justice : "Quand on est au café du commerce entre l'anisette et le café, on fait rouler des têtes, explique l'actuel ministre de la Justice, avec son coutumier sens de la formule. On est certain que : vas-y, c'est pas assez ou c'est trop, la justice ci, la justice ça... Mais quand on rentre au palais de justice qu'on prête serment, on se rend compte à quel point c'est compliqué“