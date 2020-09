Procès des attentats de janvier 2015 : "J'ai compris qu'ils m'avaient pris pour un terroriste"

Ce mardi, devant la cour d'assises spéciale de Paris, le jeune homme de 25 ans a détaillé ces quelques instants qu'il n'oubliera jamais. "J'ai pris le monte-charge et j'ai foncé vers la porte de secours. À l'extérieur, les policiers me criaient : 'Arrêtez-vous. Arrêtez-vous ! Mettez les mains sur la tête.' J'étais en panique. J'ai montré mes mains. Ils m'ont mis par terre. Ils m'ont mis les menottes brutalement, j'ai eu mal aux poignets. Ils m'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé".

L'avocate de la défense, Me Coutant-Peyre, elle, ne se remet pas de la confusion et du désordre qu'elle a potentiellement semé. "Vous avez été traité comme un suspect quand vous êtes sorti de l'Hyper Cacher. On vous a passé des menottes. On vous a placé dans une sorte de garde à vue dans une voiture, pendant 1 heure 30. (...) N'est-ce pas une heure et demie de perdue pour sauver les otages ?"