Procès des attentats de janvier 2015 : "J'ai jamais vu ni touché ce taser"

Dès les premières minutes de l'audience, il annonce à la cour : "Je vais répondre à toutes vos questions. Mais moi et ma mémoire c'est pas trop ça..." Costaud, musclé, lunettes, cheveux bruns tirés en petit chignon et jean Diesel, Saïd Makhlouf, 30 ans, parle fort et distinctement : "Sur cette accusation, je voulais vous dire que je la comprends pas du tout d'autant que l'on met 'terrorisme'. Coulibaly, je l'ai vu une demi fois à tout casser. J'ai honte d'être là. On me met dans un dossier terrorisme. Ce taser, c'est pas que je l'ai touché ou pas touché, mais je l'ai jamais vu." Ou alors, une ou deux fois, "dans la rue, peut-être", et "au resto chinois à Gentilly" ?

Ce taser, c'est celui qu'Amedy Coulibaly a fait acheter à Willy Prévost fin décembre 2014 à l'armurerie de Montrouge. Et sur la lanière duquel été retrouvée une trace ADN de Saïd Makhlouf, en compagnie de trois autres empreintes, non identifiées. Un "serrage de mains" avec le terroriste a-t-il permis le transfert, comme le pensent certains ? Amar Ramdani offre une autre hypothèse, alambiquée, pour expliquer ce transfert d'ADN : il a vu Amedy Coulibaly se "vautrer" sur le canapé de Saïd Malhlouf, qui"transpire" et "bave" quand il dort. Pas de quoi convaincre l'accusation…