Procès des attentats de janvier 2015 : "J'ai senti qu'il voulait terminer le travail"

"J'ai senti un tir dans mon bras. Je savais pas ce qu'il se passait. J'ai continué à courir, je tenais mon bas. Je sentais la poudre. Je me suis retrouvé au sol, je n'arrivais pas à me relever. Le mec il était comme ça, il me braquait (il mime). On s'est regardé. Le temps s'est figé, j'ai senti une hésitation. J'ai senti aussi qu'il voulait terminer le travail", relate-t-il très éprouvé à la barre. "Je me suis dit il faut que je me sauve. Je ne sais pas si je me suis pris une balle dans le ventre à ce moment-là. J'ai couru. Il m'a retiré dessus. J'ai senti une douleur aux fesses et à la jambe", poursuit-il.

Romain D., grièvement blessé par les quatre balles qui l'ont atteint, est hospitalisé. Son pronostic vital est engagé. Il sera entendu la semaine suivante par les enquêteurs, alors qu'il vient de sortir de réanimation et qu'il est toujours à l'hôpital.

Entre temps, la France a connu de nouveaux événements : l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe, l'attentat de l'Hyper Cacher, et la neutralisation de trois terroristes, Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly. Entre temps aussi, "une arme a parlé", relève le président à l'audience. Un rapprochement balistique a en effet été opéré entre les cinq étuis percutés retrouvés à la Coulée verte et l'un des pistolets Tokarev dont était muni Amedy Coulibaly lors de la prise d'otages le 9 janvier 2015 à l'Hyper Cacher. Les enquêteurs sont alors convaincus d'avoir trouvé l'auteur des tirs des la Coulée Verte.

Pas Romain D. "Vous voulez que je vous dise comment s'est passée cette audition, lance-t-il ainsi au président Régis de Jorna ce jeudi. Moi j'appelle ça un interrogatoire. Ils (les enquêteurs) sont venus à 10 heures du matin. Ils n'ont pas arrêté de me demander si c'était pas Amedy Coulibaly qui m'avait tiré dessus. J'ai dit : 'Non". 'T'es sûr que c'est pas un noir qui t'a tiré dessus'. Ils insistaient. J'ai répété : 'Non". Ça a duré deux heures comme ça. J'en pouvais plus." Romain D. en est certain, son agresseur n'est pas "noir".

Plus tard, sur les photos qui lui sont présentées dans un album photographique, il dira reconnaître Amar Ramdani (ancien codétenu de Coulibaly, accusé aujourd'hui car soupçonné de lui avoir fourni des armes). Face à l'écran géant de la salle d'audience où est projetée la photo de l'accusé, il explique: "On m'a toujours demandé si j'étais sûr à 100 % de savoir qui était mon agresseur j'ai dit non mais aujourd'hui je suis sûr à 80% que c'est lui". Depuis le box, Amar Ramdani se désole. "Je ne sais pas comment réagir à ça. (...) Si lui, il est sûr à 80% que c'est moi, moi je suis sûr à 100% que ce n'est pas moi, j'ai jamais tiré sur personne". Me Saint-Palais, avocat, rappelle que son client "a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire" notamment grâce au bornage de son téléphone.