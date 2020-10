Procès des attentats de janvier 2015 : "Je ne suis pas un criminel", clame Peter Cherif

Son audition était très attendue. Elle a d'abord été reportée, puis le témoin a fait savoir qu'il refusait la visio. Ce vendredi, le détenu a été conduit de force devant la caméra qui le filme depuis la maison d'arrêt de Fresnes. C'est là que Peter Cherif, après avoir été arrêté en décembre 2018 à Djibouti avec sa femme et leurs deux enfants, y avait été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès pour association de malfaiteurs terroristes.

Depuis cette petite pièce de la prison où il a été conduit, le détenu récite en premier lieu Al-Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran, avant de se lancer dans une logorrhée en français. "Au nom d'Allah le miséricordieux. Que sur le prophète Muhammad soit la meilleure de bénédiction et la meilleure des prières. Au nom de Dieu, les cléments et les miséricordieux, le seul témoignage que je vous apporterai aujourd'hui, c'est celui de l'unité de Dieu, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et du prophète Muhammad."

Il enchaîne : "Dieu est une réalité et c'est un processus de pensée basé sur du pragmatisme, sur une réflexion scientifique de la réalité de Dieu. Tenir ce genre de discours, c'est passer pour une personne une faible d'esprit, comme on veut nous le faire croire dans les médias, mais non, c'est une pensée réfléchie."