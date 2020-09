Procès des attentats de janvier 2015 : "Je paye mon amitié avec Amédy Coulibaly"

Il est celui - avec Mohamed Belhoucine, visé par un mandat d'arrêt international et donc absent à l'audience - sur qui pèsent les plus lourdes accusations. Poursuivi pour "complicité" de crimes terroristes commis par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly et encourant la réclusion criminelle à perpétuité, Ali Riza Polat qui conteste les faits qui lui sont reprochés et qui a été placé en détention provisoire en mars 2015 compte se défendre.

Dès le début de son interrogatoire d'identité ce vendredi matin devant la cour d'assises spéciale de Paris, l'accusé, crâne rasé, costaud, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon beige et qui a choisi de garder son masque pour parler, l'a fait savoir. "Je tenais à dire que je suis innocent des faits qu'on me reproche. Je suis là à cause de certaines personnes, des balances mythomanes. Ils balancent, comme ils voient que je parle pas, mais ils mentent. C'est des mythomanes."