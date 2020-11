Procès des attentats de janvier 2015 : l'audience suspendue jusqu'à lundi prochain

À la reprise de l'audience ce lundi, après trois semaines de suspension, la plupart des avocats ont donc demandé une suspension de l'audience d'une semaine au moins, en attendant que l'accusé - testé positif au Covid-19 le 31 octobre et qui a eu des complications notamment "des vomissements" - aille mieux. Après en avoir délibéré, la cour leur a donné gain de cause, en suspendant une nouvelle fois l'audience jusqu'au 30 novembre.

Le président de la cour d'assises avait dans un premier temps envisagé une reprise, avec un accusé en visioconférence. L'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif avait en effet rendu possible ce type de comparution. Le syndicat des avocats et le syndicat de magistrature ont saisi le Conseil d'État contre cette ordonnance du gouvernement. Ce dernier doit rendre sa décision dans les jours prochains.

Ce lundi à l'audience, Me Coutant-Peyre, avocate d'Ali Riza Polat, a estimé que "ce qu'il s'est passé au Conseil des ministres mercredi 18 novembre est un coup d'État", "un coup d'État organisé avec Éric Dupond-Moretti et Monsieur Emmanuel Macron qui a signé". Et d'appuyer : "'Aquitator' a oublié qu'un accusé devait être là, physiquement, et pas en visioconférence depuis son cachot, ce notamment pour pouvoir communiquer librement avec son avocat."

"On est dans des difficultés sans nom mais la sagesse est d'attendre et d'avoir un procès avec de la dignité. Nous avons une ordonnance critiquable et qui sera critiquée. Nous avons un homme qui est jugé. Il doit être présent, il doit pouvoir nous écouter, nous, avocats de la partie civile, écouter les réquisitions", a expliqué Me Jean Reinhart avocat de la partie civile.

Me Antoine Comte, avocat de la partie civile, a ajouté : "Votre procès doit être historique mais ne peut devenir le cercueil d'un certain nombre de principes fondamentaux." Me Cechman, de la partie civile également, a rappelé qu'elle représentait Laurence Saada, dont le mari Michel Saada a été assassiné à l'Hyper Cacher : "Il a été nié toute humanité à son mari au seul motif qu'il était juif. Et moi je viendrais nier l'humanité de M. Polat ?"

"Je peux comprendre que la Chancellerie, le ministère de la Justice aient voulu trouver une porte de sortie à un procès qui doit se terminer. Mais cette porte de sortie, cette issue de secours, c'est un cul-de-sac", a commenté Me Elie Korchia, avocat de la partie civile, avant d'ajouter : "La cour se fera honneur en renvoyant ce procès à la semaine prochaine."