Procès des attentats de janvier 2015 : la cavale des frères Kouachi au cœur de la deuxième semaine d'audience

Retour sur trois jours de terreur. La cour d'assises spéciale de Paris remonte, à partir de lundi, les traces du parcours funeste des frères Kouachi, de l’exécution d'un policier en pleine rue à leur décès dans un assaut du GIGN.

7 janvier 2015, 11H35. Saïd et Cherif Kouachi sortent de l'immeuble en criant "on a vengé le prophète Mahomet ! On a tué Charlie Hebdo!" A cet instant, onze personnes ont déjà succombé à leur folie meurtrière. Lourdement armés et déterminés, ils tentent de s'enfuir mais ils sont rattrapés par Ahmed Merabet, un policier de 40 ans. Blessé par un tir des assaillants, le gardien de la paix s'écroule au sol. Les frères Kouachi s'approchent de lui et l'abattent à bout portant. La scène filmée par un riverain est restée tristement célèbre. Les proches du policier seront entendus lundi tout comme ceux d'autres membres forces de l'ordre blessés dans la fuite des djihadistes.