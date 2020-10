"Samuel Paty a eu raison" : au procès des attentats de janvier 2015, l'hommage au professeur assassiné

À leur tour, plusieurs avocats ont eux aussi pris la parole. "Quand un professeur est lâchement et odieusement décapité parce qu’il enseignait la liberté d’expression, nous sommes tous concernés. Soyons unis le temps d’une minute pour Samuel Paty, ayons une pensée pour sa famille", a demandé Me Jean Chevais, avocat de la défense.

"Plus que jamais nous avons envie de nous inscrire en tant qu’avocat, peu importe notre place dans ce procès, dans les fondements de notre République et notre démocratie, à savoir la liberté d’expression et de pensée", a embrayé Me Maktouf, avocate de la partie civile.

Me Richard Malka, avocat emblématique de Charlie Hebdo, qui s'était exprimé devant la presse avant l'audience, a pris la parole à son tour : "La seule chose que nous avons à faire c’est de rendre hommage."