Procès des attentats de janvier 2015 : "Le témoignage par le dessin est fondamental"

Il entre chaque jour dans la salle d'audience 2.02 avec son inséparable sac. A l'intérieur, crayons à papier, aquarelles, encres et carnets de croquis. Puis il s'installe sur sa chaise devant le président de la cour d'assises. Depuis le mercredi 2 septembre, François Boucq, dessinateur de bande-dessinée couvre les pages blanches de son carnet de noir et blanc ou de couleurs à l'aide de pinceaux et de crayons. Patiemment, il immortalise les acteurs du procès des attentats de janvier 2015.

Comment vous-êtes vous retrouvé à couvrir ce procès historique?

L'équipe de Charlie Hebdo m'a contacté dès qu'elle a eu les dates du procès pour me faire cette proposition. J'ai tout de suite accepté. D'abord, pour des raisons de confraternité, parce que Charlie est un journal de dessinateurs et que ce métier est essentiel pour moi. Ensuite, parce que j'avais beaucoup d'affinités avec Cabu. Je le connaissais depuis très longtemps. Je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans, je venais de faire mes premières caricatures dans des journaux parisiens. Il les avait repérées. Un jour, il est venu à Lille où je vivais et nous nous sommes vus. Nous sommes restés ensuite en relation.

Le 7 janvier, comment avez-vous appris ce qu'il se passait?

Je l'ai presque appris en temps réel. J'ai des amis qui travaillent à l'AFP et qui m'ont tout de suite appelé pour me dire : "Tu sais il y a l'air d'avoir une grosse attaque à Charlie". Je savais qu'on était le mercredi et qu'il y avait la conférence de rédaction. Il risquait donc d'y avoir des victimes, beaucoup de victimes. Mon ami de l'AFP m'a annoncé le nom des morts, je n'en revenais pas. Je connaissais bien Cabu, mais j'avais aussi rencontré Wolinski, Tignous, et Charb.