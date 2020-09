Procès des attentats de janvier 2015 : "Mes enfants ne comprennent pas pourquoi un méchant voulait tuer papa"

Philippe Braham, lui, avait déjà fait les courses la veille. "Le jeudi je lui avais fait une liste de course et il m'amène pas toute la liste, et même des choses que je n'avais pas demandées. C'était Shabbat. Il m'a dit : 'C'est pas grave chérie, demain j'y retourne. J'ai dit non c'est pas la peine. Mais pour pas le contrarier (elle pleure encore) peut-être que si j'avais rien dit (elle ne peut plus parler)."

Ils ont eu en commun de mettre des "si" dans chacun de leurs témoignages. Ce mardi matin les proches de Yohan Cohen et la veuve de Philippe Braham, 20 ans et 45 ans, sont venus expliquer devant la cour d'assises spéciales comment leur vie avait basculé le 9 janvier 2015, quand l'un des leurs a été assassiné par Amedy Coulibaly alors qu'ils se trouvaient à l'Hyper Cacher.

Ce 9 janvier, Eric Cohen était au travail quand il a appris qu'il y avait une prise d'otages. Il s'est rendu à l'Hyper Cacher immédiatement. "Sur place, c'est une situation interminable (…) Des portables sonnent, des otages réfugiés dans la chambre froide réussissent à communiquer avec l’extérieur. Il y a des fuites au niveau des médias. A 16 heures, quelqu’un dit 'il n'y a aucun mort et aucun blessé', donc je me dis je vais revoir mon fils. Une demi-heure après on nous annonce quatre morts, donc c’est double peine. On apprend l’assaut à 17 heures et là, plus aucune parole jusqu’à 20 heures", décrit-il. Peu après, il apprend que son fils fait partie des victimes."Ma réaction a été très violente, je frappais partout", confie-t-il à la barre.

Eric Cohen doit annoncer la triste nouvelle à sa fille, restée "à la maison". A elle, comme à sa femme, il n'a jamais dit comment Yohan était mort et leur a toujours soutenu qu'il n'avait pas souffert. La sœur de Yohan Cohen, qui a aujourd'hui 22 ans, l'a appris récemment dans les médias. "Imaginez les dégâts, ma fille m’appelle en pleurant, vous vous rendez compte du choc ? J’en veux à personne, mais c’est pour vous dire, tous ces médias... "

Depuis la mort de Yohan, le quotidien de sa maman est "inexistant". Eric Cohen, lui, n'a pu reprendre le travail. "C’est pas possible d’enlever la vie à un enfant de 20 ans. Nous on a toujours été des gens droits et cette facilité avec laquelle il a enlevé la vie de mon fils, je ne pardonnerai jamais. Pourquoi cette méchanceté gratuite, cette haine du Juif, je n'arrive toujours pas à l’expliquer." Quant aux accusés, il ne semble guère avoir de doute sur leur complicité: "Je préfère pas les regarder, je sais pas comment ils peuvent aider quelqu’un à enlever la vie des gens", lance Eric Cohen.