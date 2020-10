Procès des attentats de janvier 2015 : "Moi aussi je suis une victime", clame un accusé

Ce mardi matin, c'est son codétenu qui affirme à la barre que ce qui était arrivé à Charlie Hebdo était "un peu de leur faute, à 50%". "Caricaturer le prophète, c'est une insulte à une communauté", justifie encore aujourd'hui à la barre Taoufik K., cité comme témoin. "Quand on sait qu'on a été menacés, qu'il y a des terroristes, on ne va pas tirer sur la sonnette d'alarme. Ils en ont rajouté une couche."

Deux témoignages qui ne vont pas dans le sens de l'accusé qui, depuis le début de ce procès, promet qu'il ignorait tout des projets de son ami Amedy Coulibaly et qu'il n'était pas radicalisé. Alors, quand l'assesseur lui demande de commenter ces témoignages, Nezar Mickaël Pastor Alwatik perd son sang-froid. "Taoufik K. a dit des choses me concernant. C'était mon codétenu. On fumait des joints, on rigolait, c'était mon pote. Il dit des choses. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Ça n'engage que lui. Ce qu'il dit sur Charlie Hebdo, 'ils l'ont cherché', moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord (il élève la voix). C'est énervant."