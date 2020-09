"Vous allez juger un homme sans en voir le visage" : le port du masque perturbe le procès des attentats de janvier 2015

Trois des accusés sont visés par un mandat d'arrêt international et donc absents. Un autre comparait libre. Les dix autres, aux profils et aux âges variés, ont, eux, été escortés jusqu'aux box par des policiers cagoulés et armés, restés à leurs côtés tout au long de cette première journée. Chacun a décliné son identité, date de naissance et profession, comme il se doit, avant que ne soit fait l'appel des parties civiles, témoins et experts et que les avocats le souhaitant ne prennent la parole, tous masqués, pandémie oblige.

La défense n'a pas tardé à réagir à cette consigne, demandant au président s'il comptait également interroger les accusés avec un masque. Ce à quoi Régis de Jorna a répondu par l'affirmative. "Donc, vous allez juger un homme sans en voir le visage", s'est alors indignée une avocate de la défense. Mais pas seulement.

Et pour cause, les avocats de la partie civile ont eux aussi estimé que le port du masque posait effectivement un problème, tant au niveau de la compréhension des propos que de la perception des expressions qui peuvent souvent apparaître sur un visage. L'un d'eux, Me Reinhardt, a notamment souligné qu'à "l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a prise de parole, ils enlèvent le masque".

"C'est un procès pour l'Histoire, intégralement filmé, mais nous sommes face à une cour masquée, des accusés masqués et des avocats masqués, Je ne sais pas quelle trace cela laissera", a ironisé Me Coutant-Peyre, conseil du principal accusé présent, Ali Riba Polat, poursuivi notamment pour complicité de l'ensemble des crimes et délits terroristes commis par les frères Kouachi et Amédy Coulibaly.

"Sachez que si vous obligez le port du masque, on prend le risque qu’aucun des accusés ne parle", a mis en garde un autre avocat.