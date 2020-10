Procès des attentats de janvier 2015 : "Vous croyez que je savais ce qu'ils allaient faire ces fils de p*** ?"

Le 9 janvier 2015, quand il a vu la photo d'Amedy Coulibaly à la télé, il a paniqué. "Tout m’est tombé sur la tête. J’étais choqué. J’ai eu peur. J’ai pris contact avec mon avocat et je me suis présenté à la police", explique-t-il dans le box ce lundi. Entendu le 13 et 14 janvier 2015 avant d'être mis en examen participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle et placé en détention, Metin Karasular a parlé dès le début mais livré par la suite de nombreuses versions et multiplié les revirements. Ce Belge d'origine kurde âgé de 50 ans, à l'époque propriétaire d'un garage à Charleroi, est aujourd'hui poursuivi pour avoir participé à la recherche et à fourniture d'armes d'un des auteurs des attentats de janvir 2015, Amedy Coulibaly.

"Aujourd'hui, je vais dire la vérité. Sur mes enfants, ma maman qui est morte. Moi, les terroristes, j'aime pas ces gens-là. Et je suis content qu'ils ont tué le chien (Coulibaly)", clame cet homme de 50 ans aux cheveux bruns courts et clairsemés, un peu rond, moulé dans son polo noir et blanc à manches longues, dont le fort accent et l'impulsivité rendent parfois complexe la compréhension des propos.