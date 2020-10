Procès des attentats de janvier 2015 : "Charlie Hebdo, ne lâchez pas", lance une "revenante" de Syrie

Elle s'est retrouvée en Syrie en septembre 2014 après avoir fait une "mauvaise rencontre". Elle décrit "un homme tout à fait du genre de monsieur Sefrioui* en ce moment". Depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où elle est détenue, Sonia M. a raconté ses années passées dans les rangs de l'État islamique, avant de rentrer en France avec ses trois enfants nés sur place, en janvier dernier et d'être incarcérée.

"J'ai été mariée sur place à Abdelnasser Benyoucef, qui était un des commanditaires de l’attentat de l’Hyper Cacher. J’ai aussi rencontré sur place madame Boumeddiene et je l’ai aussi croisée dans le camp de Al-Hol en Syrie", dit la jeune femme, cheveux bruns mi-longs, t-shirt rayé rose et blanc, et que l'on voit derrière l'écran. Sonia M. explique qu'elle ne "savait rien de ce que faisait son époux", qu'elle ne savait pas ce que représentaient ses fonctions "d'émir des opérations extérieures".

Elle précise qu'elle "faisait le ménage, à manger, c'est tout". "Mon mari m'a caché ses fonctions jusqu’à ce qu’il arrête, il m’a expliqué qu’il s’était occupé d’organiser l’attentat de l’Hyper Cacher, de Sid Ahmed et d’un attentat raté en Belgique, au nom de Daech. Il m'a dit qu'il s'était occupé de recruter Amedy Coulibaly mais sans plus de détails. Je sais qu'il avait des contacts avec des gens en France mais je ne sais pas lesquels, il ne m'en a pas dit plus", détaille la trentenaire.