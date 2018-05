Procès du "bijoutier de Nice" : autodéfense ou légitime défense, de quoi parle-t-on ?

Pour l'avocat du bijoutier Me Franck de Vita, Stéphane Turk "n'avait pas d'autre solution que de se défendre" et il était à nouveau menacé lorsqu'il a tiré. Une thèse contraire à ce que disent deux rapports d'expertise balistique et technique versés au dossier. La famille Asli, partie civile, reproche au commerçant de s'être fait justice lui-même. "Dans une société civilisée, il n'y a pas de place pour l'autodéfense, la vengeance privée ou la légitime défense des biens", souligne leur avocat.





Sur les images de vidéosurveillance du magasin, le tribunal pourra revoir le calvaire de l'accusé, victime de "violences totalement gratuites" selon l'accusation. Il venait de désactiver l'alarme et préparait l'ouverture, le rideau métallique semi-abaissé, quand il a été dévalisé. La séquence de 2 minutes 43 secondes fixe aussi le laps de temps où les agresseurs repartent avec le butin dans un sac en menaçant leur victime d'un fusil à pompe. Stéphane Turk récupère alors le pistolet près du comptoir, enclenche le chargeur, s'avance avec l'arme dissimulée jusqu'à l'entrée du magasin, et s'accroupit pour faire feu.