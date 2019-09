Procès du Mediator : Irène Frachon le combat d'une lanceuse d'alerte

À la veille de l'ouverture du procès du Mediator, la pneumologue Irène Frachon, a répondu aux questions de Julie Hammett ce dimanche 22 septembre sur LCI. Elle est à l'origine des révélations sur ce scandale sanitaire, et se bat depuis près de 10 ans pour faire condamner les responsables.

Ce lundi 23 septembre ouvre six mois de débats, devant le tribunal correctionnel , dans le cadre du procès-fleuve du Mediator, un médicament des laboratoires Servier tenu pour responsable de centaines de morts et retiré du marché fin 2009. Ce procès verra comparaître jusqu'à fin avril 2020 le groupe pharmaceutique et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Onze personnes morales et douze personnes physiques sont jugées au total devant le tribunal correctionnel.

Depuis les premières alertes jusqu'à l'ouverture du procès hors-norme du Médiator ce lundi à Paris, Irène Frachon a passé près de 10 ans de sa vie à se battre. La pneumologue de Brest, qui est à l'origine de la découverte de l'un des plus grands scandales sanitaires français, dit aujourd'hui vouloir faire reconnaître un acte de "pharmaco-délinquance, et non pas d'une erreur regrettable ou d'un aléa thérapeutique".

Irène Frachon, pneumologue alors âgée de 44 ans et qui exerce au CHU de Brest, s'étonne en 2007 de découvrir une patiente diabétique présentant "des lésions valvulaires", et prenant du Médiator, un coupe-faim des laboratoires Servier et interdit dans de nombreux pays, sauf en France. "J’ai mis un temps fou à savoir que le principe actif du Mediator était proche de celui de l’Isoméride. On ne nous le disait pas. On nous disait même le contraire", raconte-t-elle dans un portrait que Libération lui a consacré. L'Isoméride était alors un autre coupe-faim développé par le même laboratoire, et qui avait été interdit en 1997.

Après une première alerte en 2008, le médicament est retiré de la vente l'année suivante. En 2010 Irène Frachon sort un livre, "Mediator, combien de morts ?", qui met notamment en lumière les conflits d'intérêts qui agitent le monde médical et politique. Utilisé par cinq millions de personnes en France pendant les 33 ans de sa commercialisation, le Mediator, est à l'origine de graves lésions cardiaques et pourrait être responsable à long terme de 2.100 décès, selon une expertise judiciaire. L'annonce par l'Afssaps (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament après le scandale) "d'au moins 500 morts" liées à ce médicament, avait provoqué un coup de tonnerre, vingt ans après l'éclatement d'une autre affaire de santé, celle du sang contaminé.