Pédocriminalité dans l'Eglise : le père Preynat face aux juges ce lundi

Ces dix victimes, âgées de 7 et 15 ans à l'époque, accusent l'homme d'attouchements sexuels, de baisers sur la bouche ou de caresses contraintes. Elles se sont constituées partie civile, aux côtés de plusieurs associations.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés il y a trente ans et hantent encore les victimes. Des victimes qui attendent désormais que justice soit faite. Ce lundi 13 janvier s'ouvre à Lyon le procès-symbole du problème de la pédophilie dans l'Eglise catholique : celui du père Bernard Preynat, ancien vicaire-aumônier scout à Sainte-Foy-lès-Lyon, accusé d'actes pédophiles par une dizaine de victimes, mineures au moment des faits.

Si ce procès est devenu emblématique pour les victimes de prêtres pédophiles, c'est qu'il est le reflet d'une omerta dans l'institution qui peine encore à reconnaître sa responsabilité. Car si de multiples signalements de parents, victimes et membres du clergé, avaient forcé Bernard Preynat à admettre ses fautes devant ses supérieurs dès 1991, l'Eglise s'était alors seulement contentée de l'éloigner discrètement, en le mutant dans d'autres paroisses de la région.

Ce n'est que des années plus tard, en 2015, que le scandale éclate lorsque plusieurs victimes, d'anciens scouts devenus quadragénaires, se rencontrent et décident de porter plainte. L'association "La parole libérée" naît pour briser le silence et placer l'Eglise face à ses responsabilités.

Une prise de position qui n'aura pas été sans conséquence pour l'un des plus hauts dignitaires de l'Eglise catholique française, le cardinal Barbarin. Mis au courant des agissements du père Preynat, il l'avait maintenu en poste et n'avait pas informé la justice. Il s'en était d'ailleurs expliqué au moment de son procès en mars dernier, lors duquel l'archevêque avait été condamné à six mois de prison avec sursis. Aujourd'hui en retrait du diocèse, il attend la décision de la cour d'appel le 30 janvier prochain.