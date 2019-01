Procès du viol au 36, quai des Orfèvres : "Je voulais juste que ce soit fini", témoigne Emily S.

Après coup, Emily S. dit avoir rassemblé ses vêtements mais se souvient qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte du bureau pour quitter les lieux. "Je me rappelle qu'un des agents m'a aidée à ouvrir la porte pour me raccompagner. J'ai marché précipitamment pour ne pas marcher avec lui". Elle passe de l'anglais au français et, alors que les larmes ne cessent de couler sur son visage, elle lâche, avec un accent prononcé : "J'ai été violée".





Puis elle revient sur la suite de la soirée, quand elle a voulu quitter le "36". "Je suis passée par une première porte. Je me suis dit que si je sortais de cet immeuble et si je racontais ce qu'il m'était arrivé on ne me croirait pas. J'ai demandé à voir un agent féminin, et j'ai aussi demandé mon manteau pour me couvrir".





Emily S. a ensuite appelé son père pour lui raconter ce qu'il venait de se passer. "Je me rappelle avoir été ensuite d'un poste (de police ndlr) à un autre, avoir cherché à uriner mais en même temps je ne voulais pas qu'il y ait de perte de preuve, j'ai demandé un récipient. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Je me rappelle qu'on m'a dit que j'étais ivre. On m'a donné des croissants. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient tout pour que tout ça s'en aille (les indices ndlr). J'ai l'impression que c'était moi, que j'étais ivre et que j'avais mal agi".