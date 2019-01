Procès du viol au 36 quai des Orfèvres : les accusés donnent leur version des faits

Nicolas R. aurait alors lancé à ses collègues: "Elle est barrée, elle est barrée!" Antoine Q. raconte qu'elle serait ensuite allée "sous le ventilateur où un string est accroché". Je lui dis :"Rhabille toi!". Je lui parle mal. Elle me dit : 'Non non non'. Elle me dit : 'Take a photo, take a photo'. Dans son sac, elle prend un appareil photo rose elle le tend à Nicolas qui l'a prend en photo.





Selon Antoine Q., Emily S. est ensuite allée aux toilettes. En revenant des WC, Nicolas R. avait, toujours selon lui, quitté les lieux. "Je dis à Seb : 'Sympa'. Genre, il nous laisse son paquet quoi". Et là ,elle a dit : "My jacket, my jacket, il m'a volé ma jacket avec 500 dollars". "Quelque chose ne va pas. Elle est obnubilée par sa veste", souligne Antoine Q. à la barre. C'est loin d'être un détail car, selon Antoine Q. et ses collègues, Emily S. se serait d'abord plainte d'un vol et non d'un viol.





Au cours de ces 1h22 minutes dans les bureaux, Antoine Q. jure ainsi n'avoir fait que travailler et régler cette histoire de veste. Il n'a entendu aucun cri "ni de plaisir, ni de douleur" en provenance du bureau de Nicolas R. quand ce dernier s'y trouvait avec Emily S. Il affirme également n'avoir jamais vu la jeune femme "en pleurs" comme l'ont répété plusieurs fonctionnaires. Il parle lui de quelqu'un qui a "pinaillé" à certains moments puis "chouiné".





"Je veux bien avoir fait des erreurs dans cette histoire, mais je n'ai jamais fait une saleté pareille. Et jamais je n'aurais couvert un collègue qui a fait une saloperie pareille", lance le policier, en larmes. "Je n'ai rien fait de ce qu'elle raconte".