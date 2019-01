Procès du viol du "36" : "Les pièces à conviction ont assis mon intime conviction", plaide un avocat de la partie civile

Succédant à consoeur, Me Stasi a lui pointé du doigt les ratés de l'enquête dans ce dossier : des lieux qui n'ont pas été "sanctuarisés", des SMS, des photos et des vidéos effacées, un taux d'alcoolémie qui n'a pas été relevé chez les policiers, de la concertation chez les fonctionnaires…





"Emily S. a été entendue le 25 avril et a dit : 'Je suis sûre qu'ils étaient 3, je ne suis pas sûre qu'ils étaient 4.' Il n'y a pas deux versions, il y en a une avec une incertitude sur un point", a souligné l'avocat. Ce dernier rejoint les conclusions du psychiatre et expert auprès des tribunaux Roland Coutanceau selon qui "la réalité du dossier, le plus important c'est l'alcool (entre 2 et 2,7g)" : "L'alcool altère la mémoire. La femme alcoolisée est plus fragile. Ceux qui sont autour peuvent le percevoir. Là je vais plaider, je vais changer un mot : Ceux qui sont autour DOIVENT le percevoir. Il y a une discontinuité due à l'alcool."





Pour Me Stasi, les images du vidéosurveillance du Galway révèle une situation bien précise. Il parle d'une "meute" et d'une "proie facile". "La vulgarité, les gestes, après tout c'est leur droit à ces policiers, je ne suis pas dans la morale, ils font ceux qu'ils veulent le soir. Sauf que l'alcool est une circonstance aggravante pour eux. Quand on sait qu'il y a un crime qui s'est déroulé un peu plus tard à trois ou à quatre, c'est vrai que l'on regarde la vidéo du Galway un peu différemment : un tel mime une sodomie, un tel tente d'embrasser Emily S. Un tel mime une pénétration sexuelle puis une fellation…"