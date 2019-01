Procès du viol du 36 quai des Orfèvres : 7 ans de prison ferme requis à l'encontre des deux policiers

Pour l'avocat général par contre la version des policiers "recèle des dissimulations évidentes et des incohérences manifestes". Antoine Q. dit qu'il ne "la trouvait pas attirante". Pourtant, comme d'autres policiers, dont Nicolas R., il l'embrasse dans le bar.





Il revient également sur ces photos, SMS, et vidéos effacés des téléphones portables des policiers. "Là encore, on n'a pas d'explication cohérente. Mesdames et messieurs, je crois que cette nuit du 22 au 23 avril 2014, ça a du être la nuit des bugs, sur les iPhone, et précisément sur les iPhone des policiers de la BRI", a-t-il ironisé.





Les SMS sont pour certains sans équivoque. D'abord ce : "Dépêche c'est une touzeuse", envoyé par Nicolas R. à son collègue Sébastien C., le 23 avril à 1h04. Puis celui envoyé dans la matinée par Amaury R. "Suite à notre petite soirée arrosée, Antoine, gamin (Sébastien C.) et Nico ont monté une gonzesse au 36 pour la fourrer. Sauf qu’elle a déposé plainte pour viol" "C'est quoi ça, c'est au fond un aveu? Un aveu de leur intention. Ils l'ont montée pour la fourrer, pas pour visiter les locaux", a insisté Philippe Courroye.





Ces SMS, les traces de sperme dans les caleçons des accusés, les ADN mélangés retrouvés à divers endroits, notamment sur le string de la plaignante et au fond de son vagin… Pour Philippe Courroye, les preuves sont là. S'y ajoutent les séquelles chez la victime, la lésion gynécologique, les éléments des troubles post-traumatiques (prise de poids, troubles du sommeil...). "Pourquoi Emily S. aurait-elle menti? Pourquoi aurait-elle tout de suite dénoncé les faits de viol? Quel serait l'intérêt pour elle de commencer le chemin de croix des victimes?" a demandé Philippe Courroye.